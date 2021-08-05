В Татарстане появился паук-оса: Насколько он опасен для человека?

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Из-за потепления климата в Татарстане начали появляться насекомые и членистоногие, в частности паук-оса и паук-божья коровка, ареал которых раньше ограничивался только южной частью России. Заведующий отделом беспозвоночных зоологического музея и гербария им. Эверсмана КФУ, ученый-арахнолог Андрей Беспятых пояснил, что научное название насекомых - аргиоп Брюнниха (паук-оса) и эрезус (паук-божья коровка). Также ученый-арахнолог добавил, что впервые на территории нашей республике паук-оса был замечен в 2003 году. С тех пор количество этих паукообразных значительно увеличилось. Их можно встретить сейчас даже в городе, хотя естественной средой обитания аргиопы являются лесные опушки, поляны, кустарники.

Не смотря на то, что паук-оса может напугать своими размерами, опасности для жизни человека он не несет. У этого паука ядовитые челюсти, но они довольно мелкие, и в силу анатомии ощутимо укусить человека аргиоп не может.

Паук – божья коровка, пришел к нам из более южных областей и стал единственным представителем этого рода в умеренных широтах. Это насекомое может сильно укусить. Но к счастью, яд такого паука серьезной опасности для человека не представляет.

Также эксперт добавил, что самым крупным пауком, встречающимся на территории Татарстана, является южнорусский тарантул. Он также больно кусается, однако яд его не смертелен.