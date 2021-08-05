Три из трех: "Ак Барс" разгромил "Нефтяник" в Альметьевске

Фото: ХК "Ак Барс".

После двух побед над "Нефтехимиком" "Ак Барс" отправился в Альметьевск, где сразился с местным "Нефтяником". Команда Дмитрия Квартальнова проводила свой третий контрольный матч за три дня, в связи с чем тренерский штаб не включил в заявку Артёма Галимова, Тревора Мёрфи, Николая Коваленко и Константина Лучевникова. В ворота вернулся Игорь Бобков, а роль бэкапа исполнял Илья Голубев. В первом звене нападения вместе с Дмитрием Кагарлицким на льду появились Пер Линдхольм и Кирилл Петров. Точечные перестановки затронули и другие звенья, за исключением третьего.

Первый период прошел под диктовку казанцев, но забить им не удалось. В дебюте второй двадцатиминутки усилил давление со старта второго периода, закрыл хозяев в их зоне и вынудил нарушить правила. На реализацию большинстве у казанцев ушло меньше минуты: Петров бросил из правого круга, шайба проскользнула сквозь Хакимова, а Линдхольм добил её в цель, 1:0.

В середине периода «барсы» вновь получили лишнего на льду и удвоили счёт – Кирилл Петров завершил комбинацию партнёров плотным броском. После двух пропущенных голов тренерский штаб альметьевцев заменил вратаря, выпустив на лёд Аделя Минегалиева. Хозяевам льда удалось сократить отставание буквально через три минуты – Сергей Купцов пробил Бобкова в ближний угол.

Не прошло и минуты в третьем периоде, как "Ак Барс" смог отличиться в третий раз: Адамчук набросил шайбу на ворота, Панюков адресовал её мимо Минегалиева на открытый угол для Александра Бурмистрова. По ходу двадцатиминутки гости больше владели шайбой и практически не дали «Нефтянику» шансов ещё раз пробить Игоря Бобкова. В концовке встречи тренерский штаб альметьевского клуба снял вратаря, но этим воспользовались "барсы" – Никита Лямкин поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

После основного времени команды исполнили по пять буллитов. Серия осталась за игроками «Ак Барса»: свои попытки реализовали Александр Бурмистров, Кирилл Панюков и Джордан Уил.