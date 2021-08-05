В Иннополисе ликвидирована свалка площадью 510 квадратных метров

Во время очистки с территории было вывезено 62 кубометра мусора. Фото: Министерство экологии Республики Татарстан.

Несанкционированная свалка строительного мусора на территории г. Иннополис Верхнеуслонского района была обнаружена инспекторами Центрального территориального управления Минэкологии РТ. Общая площадь захламленного участка составила 510 квадратных метров, объем - 62 кубометра.

В настоящее время силами Введенско-Слободского сельского поселения свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.