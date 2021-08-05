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Общество5 августа 2021 10:01

Житель Чувашии лишился 175 тысяч рублей, решив купить крупную партию сахара

Он попался на уловки мошенников
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Мужчина произвел оплату, но приехав за товаром понял, что составленный договор недействителен.

Мужчина произвел оплату, но приехав за товаром понял, что составленный договор недействителен.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

3 августа в дежурную часть с заявлением обратился 58-летний житель Чувашии. Мужчина сообщил, что, заинтересовавшись предложением, по указанному на сайте контактному номеру связался с «менеджером отдела продаж» Буинского сахарного завода для приобретения 5 тонн сахара.

После составления договора поставки сахара, потерпевший произвел оплату на указанный банковский счет. Однако, приехав в Буинск для получения товара, заявитель узнал, что договор не действителен и он стал жертвой преступления.

В результате мошеннических действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 175 тысяч рублей.

- От имени Буинского сахарного завода через Интернет сайт «buinsksugar.ru» мошенники рассылают коммерческие предложения руководителям предприятий по всей России о реализации сахара, гранулированного жома, мелассы свекловичной по несоответствующим действительности ценам. Буинский сахарный завод не имеет своего сайта, реализацию продукции производит только через дочернюю организацию, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".