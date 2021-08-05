КАМАЗ выбил "Нефтехимик" из Кубка России

Фото: ФК КАМАЗ.

Накануне прошли матчи 1/64 финала Кубка России. В очном поединке сошлись два клуба из Татарстана - КАМАЗ и "Нефтехимик". Матч, который состоялся в Набережных Челнах завершился минимальной победой хозяев поля. Единственный гол в матче забил Евгений Воронин в концовке первого тайма.

КАМАЗ не только пробился в следующий раунд, но и гарантировал приезд в татарстанский автоград команды Премьер-Лиги. Напомним, что начиная с прошлого года в России ввели новую схему проведения Кубка страны. Теперь вместо стадий 1/32 и 1/16 финала проводится групповой турнир. В каждом мини-турнире участвуют по одному представителю Премьер-Лиги, ФНЛ и ФНЛ-2 (вторая лига). 11 победителей групп выходит в 1/8 финала, где к ним присоединятся 5 команд, которые представляют Россию в еврокубках.