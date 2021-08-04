Куда обращаться обманутым вкладчикам "Финико": разъяснение от МВД Татарстана

Обратиться в полицию советуют тремя способами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уголовное дело в отношении финансовой пирамиды "Финико" находится в производстве МВД Татарстана.

- В настоящее время в органы государственной власти Российской Федерации поступают многочисленные обращения от граждан, вложивших деньги в данную организацию. Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок, то есть адресуются одновременно нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов государственной власти, - сообщили в МВД республики.

В связи с этим сотрудники полиции просят пострадавших от действия "Финико" обращаться в МВД следующим образом:

- в Главное следственное управление Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, по адресу: г. Казань, ул. Академика Губкина, д.50;

- в ближайший по месту жительства орган внутренних дел;

- на официальный Интернет-сайт МВД по Республике Татарстан в раздел