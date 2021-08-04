Ради съемок видеоролика в Казани перекроют мост Миллениум

Фото: мэрия Казани.

В ночь с 4 на 5 августа движение транспорта по мосту Миллениум в Казани будет ограничено. Там пройдут съемки видеоролика, посвященного грядущему Дню республики.

Проезд будет ограничен 5 августа с 1:00 до 6:00, сообщили в Комитете по транспорту. На правом берегу Казанки тяжелая техника будет перекрывать проезды на улицу Фатыха Амирхана возле зданий №1е (выезд с парковки) и №3 к.1 (перед въездом в тоннель), на пересечении с улицей Сибгата Хакима, на развороте перед улицей Сибгата Хакима при движении от моста Миллениум, на левом берегу реки – на улицу Вишневского около съезда на улицу Подлужная при движении в направлении моста Миллениум и при выезде с улицы Подлужная на улицу Вишневского в направлении моста Миллениум.

Исполком Казани рекомендует заранее выбирать маршруты объезда и руководствоваться требованиями сотрудников Госавтоинспекции Казани.