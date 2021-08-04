Продлено ограничение движения по улицам Тукая, Шахиди и Саид-Галеева

Ограничения движения связаны с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани до 30 сентября продлено ограничение движения по улице Габдуллы Тукая – участок от Зайни Султана до улицы Татарстан, на Бурхана Шахиди – от улицы Габдуллы Тукая до здания №1/1 и на улице Саид-Галеева – от Бурхана Шахиди до здания №6 по улице Саид-Галеева.

Ограничение движения связано с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

Напомним, что ранее восстановить движение планировалось 30 июля.