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Общество4 августа 2021 22:01

Продлено ограничение движения по улицам Тукая, Шахиди и Саид-Галеева

Участки будут закрыты до 30 сентября
Инзиля ШАКИРОВА
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Ограничения движения связаны с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

Ограничения движения связаны с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани до 30 сентября продлено ограничение движения по улице Габдуллы Тукая – участок от Зайни Султана до улицы Татарстан, на Бурхана Шахиди – от улицы Габдуллы Тукая до здания №1/1 и на улице Саид-Галеева – от Бурхана Шахиди до здания №6 по улице Саид-Галеева.

Ограничение движения связано с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

Напомним, что ранее восстановить движение планировалось 30 июля.