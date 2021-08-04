В казанской школе олимпийского резерва по фехтованию прошла встреча с чемпионкой игр в Токио Мартой Мартьяновой

В ходе пресс-конференции обсудили траекторию развития фехтования в республике и меры поддержки юных спортсменов. Фото: Министерство спорта Республики Татарстан.

Сегодня в школе олимпийского резерва по фехтованию прошла встреча с воспитанниками и участниками Олимпийских игр разных лет.

Главным гостем стала чемпионка Олимпийских игр в Токио Марта Мартьянова. У нынешних воспитанников школы была возможность пообщаться со спортсменкой, перенять ее опыт и задать интересующие вопросы.

Участие в мероприятии также приняли депутат Государственной думы Российской Федерации, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, олимпийские чемпионки 1976 года Наиля Гилязова и Валентина Никонова, Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Камилла Гафурзянова, участница Олимпийских игр (1988, 1992) Ольга Вощакина, мастер спорта (фехтование, шпага) Игорь Радугин и директор РСШОР по фехтованию Ильдар Шамарданов.

В ходе пресс-конференции обсудили траекторию развития фехтования в республике и меры поддержки юных спортсменов.