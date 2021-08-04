В Казани дорога на Рауиса Гареева отремонтирована на 40%

Ремонтные работы идут на участке длиной 1,4 километра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт автодороги на улице Рауиса Гареева в Казани выполнен на 40%. В рамках обновления здесь установят светофоры с вызывными кнопками для пешеходов и возведут дополнительные тротуары. Сообщает городская мэрия.

Ремонтные работы идут на участке длиной 1,4 километра – от Оренбургского проезда до дома №90. Проект обойдется в 150 миллионов рублей.

В настоящее время на участке убрано изношенное покрытие, уложен выравнивающий слой асфальта и бортовые камни. Далее здесь здесь полностью обновят тротуары, общая площадь которых составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Верхний слой дороги планируют покрыть высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Также по всему участку установят 120 дорожных знаков, около 300 погонных метров пешеходных ограждений и нанесут разметку. Помимо этого, на территории появятся три остановки.