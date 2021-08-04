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Общество4 августа 2021 18:04

Доход бюджета Ульяновской области в этом году повысился на 5 миллиардов рублей

Власти региона пересматривают годовой бюджет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Руководство Ульяновской области пересмотрит бюджет и предложит варианты для распределения

Руководство Ульяновской области пересмотрит бюджет и предложит варианты для распределения

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ульяновской области общий прирост бюджета за первое полугодие текущего года составил 5,4 миллиарда рублей. Из них дополнительные – 1,5 миллиарда федеральных субсидий. Сообщает пресс-служба правительства области.

Объем всех доходов региона в этом году составит около 75,8 миллиарда рублей. В связи с этим руководство Ульяновской области пересмотрит бюджет.

В ближайшее время Кабмин региона представит депутатам предложения по распределению. Их намерены направить на «болевые точки» региона, в частности, обеспечение оборудованием медучреждений, подготовка школ и системы образования к новому учебному году, улучшение водоснабжения и транспортной инфраструктуры, модернизация теплоснабжения, переселение жителей из аварийного жилья, решение вопросов обманутых дольщиков.