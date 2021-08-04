В Чувашии планируют запустить сразу три частных технопарка

Новость объявил глава Чувашии Олег Николаев. Фото: официальная группа органов исполнительной власти Чувашии "ВКонтакте"

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил об открытии трех технопарков. Регион подал заявки на софинансирование строительства всех трех объектов в Минэкономразвития России. Сообщает пресс-служба правительства Сувашии.

Технопарки намерены построить в 2022 году на базе неиспользуемых частных площадок. Объем инвестиций в проекты оценивают в более 2,2 миллиарда рублей, а среднегодовой доход от них – в 343 миллиона рублей. При запуске всех трех технопарков появтся более 1100 новых рабочих мест.

От площадок ожидают большой выхлоп в виде развития сферы обрабатывающей промышленности, машиностроения и обработки металлов. Сообщается, что уже есть действующие резиденты и соглашения с заинтересованными компаниями.

Технопарки планируют создать по кластерному типу. Первый из них – промышленный технопарк «Абат» объединит в себе малые и средние предприятия по производству профессионального пищевого и кухонного оборудования. «Машзавод» специализируется, в частности, на машиностроении и обработке металлов. А Новочебоксаркий технопарк «Волгахим» будет производить малотоннажную химию, в том числе с использованием механизмов кооперации и инноваций.