Коронавирус за сутки выявили у 50 жителей Татарстана

По данным на 4 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 24 131 случай COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому.

По данным на 4 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 24 131 случай COVID-19. Выздоровел за весь период 21 391 человек, в том числе 52 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 847 058 человек (прирост – 10 230), из них 639 629 получил вторую прививку.