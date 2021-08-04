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Здоровье4 августа 2021 14:03

Коронавирус за сутки выявили у 50 жителей Татарстана

16 из них госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По данным на 4 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 24 131 случай COVID-19.

По данным на 4 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 24 131 случай COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому.

По данным на 4 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 24 131 случай COVID-19. Выздоровел за весь период 21 391 человек, в том числе 52 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 847 058 человек (прирост – 10 230), из них 639 629 получил вторую прививку.