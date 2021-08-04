В Татарстане 1011 нуждающихся семей получили льготную ипотеку

480 семей уже заселились в новые квартиры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К концу июля этого года 1011 нуждающихся семей из 31 района Татарстана вступили в программу «Молодая семья» по получению льготной ипотеки, 480 из которых уже заселились в новые квартиры.

Чтобы вступить в программу необходимо быть молодой семьей с одним или более детей или неполной семьей, проживающей и работающей в Татарстане. При этом брак должен быть зарегистрирован, а в семье хотя бы одному из супругов должно быть до 35 лет (включительно).

Если у вас менее 18 кв.м. на одного человека в квартире, то вам необходимо будет внести 10% первоначального взноса. За рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает из стоимости квартиры 200 тысяч рублей.

Далее будет необходимо доказать документально, что вы готовы ежемесячно платить за ипотеку и получить долгожданное жилье.

Напомним, что программа «Молодая семья» реализуется в Татарстане с июля прошлого года по указу президента Рустама Минниханова.