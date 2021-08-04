В Марий Эл на ремонт домов культуры направили 16,5 миллиона рублей

Денежные средства направят всем 16 городским округам и муниципальным районам Марий Эл Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Марий Эл выделили 16,5 миллиона рублей на проведение ремонта в домах культуры региона. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава республики Александр Евстифеев.

Денежные средства направят всем 16 городским округам и муниципальным районам Марий Эл. Размер финансовых средств будет зависеть от нужд муниципалитетов. Евстифеев подчеркнул, что данный вид поддержки поможет для реализации социально значимых проектов.