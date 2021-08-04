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Общество4 августа 2021 15:18

В Марий Эл на ремонт домов культуры направили 16,5 миллиона рублей

Средства распределят по всем городам и районам региона
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Денежные средства направят всем 16 городским округам и муниципальным районам Марий Эл

Денежные средства направят всем 16 городским округам и муниципальным районам Марий Эл

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Марий Эл выделили 16,5 миллиона рублей на проведение ремонта в домах культуры региона. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава республики Александр Евстифеев.

Денежные средства направят всем 16 городским округам и муниципальным районам Марий Эл. Размер финансовых средств будет зависеть от нужд муниципалитетов. Евстифеев подчеркнул, что данный вид поддержки поможет для реализации социально значимых проектов.