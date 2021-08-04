Ремонт моста через реку Зай в Татарстане: работы планируют завершить к 1 сентября 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Ремонтные работы по замене деформационных швов на мосту через Зай на автомобильной дороге «Чистополь-Нижнекамск» завершатся в конце августа. Об этом стало известно во время выездного совещания, которое провел глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин.

Напомним, к ремонтным работам специалисты приступят в понедельник, 16 августа.

- Определили со специалистами и службами дату, которая является наиболее оптимальной, – рассказал Айдар Метшин. – Уже первого сентября, после завершения всех работ, мы откроем мост.

Необходимые меры: ремонт моста через Зай в Нижнекамском районе завершат к концу августа

Айдар Метшин отметил, что дорога на участке будет перекрыта, но для пешеходов будет организован безопасный пешеходный проход по мосту. В свою очередь автомобилистам придется воспользоваться объездной дорогой через Заинск.

- Надо с пониманием отнестись к этой ситуации. Это вынужденная мера, – добавил глава НМР. – Ремонт здесь необходим, он выполняется в плановом порядке. Сейчас наша задача – качественно провести работы, чтобы обеспечить работу моста на долгие годы.

Мэр Нижнекамска подчеркнул, что будут приложены максимум усилий, чтобы горожане испытывали, как можно меньше дискомфорта. В частности, это касается работы общественного транспорта и экстренных служб.

Сейчас решается вопрос о внесении корректировки в расписание движения общественного транспорта в сельские поселения НМР. Что касается экстренных служб, то моногород Камские Поляны получит дополнительную карету скорой помощи. Для пациентов, которым потребуется госпитализация в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, будет дежурить «скорая», которая будет передавать тяжелобольных до моста, а с другой стороны их будет встречать другой автомобиль скорой помощи.

Также напомнили, что в каждом сельском поселении НМР есть своя добровольная пожарная охрана. Поэтому в случае ЧП огнеборцы смогут оперативно прибыть к месту происшествия и справиться с возгоранием. На сегодняшний день также полностью укомплектовано и камскополянское отделение полиции.