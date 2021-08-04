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Общество4 августа 2021 14:43

Безработный обманул жителя Ульяновской области, представившись установщиком пластиковых окон

Добычей злоумышленника стали 43 тысячи рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника, присвоившего деньги, оперативно задержали.

Злоумышленника, присвоившего деньги, оперативно задержали.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился житель поселка Новоспасское. Он сообщил, что пострадал от мошеннических действий.

Выяснилось, что потерпевший решил установить в своем доме пластиковые окна. По объявлению в интернете мужчина нашел установщика. Специалист попросил заранее перевести деньги, чтобы закупить материалы. Мужчина отправил на указанный счет денежную сумму в размере 43 тысяч рублей. После перевода установщик перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию.

В итоге злоумышленника удалось быстро найти. Им оказался 34-летний безработный мужчина. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.