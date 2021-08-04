Безработный обманул жителя Ульяновской области, представившись установщиком пластиковых окон

Злоумышленника, присвоившего деньги, оперативно задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился житель поселка Новоспасское. Он сообщил, что пострадал от мошеннических действий.

Выяснилось, что потерпевший решил установить в своем доме пластиковые окна. По объявлению в интернете мужчина нашел установщика. Специалист попросил заранее перевести деньги, чтобы закупить материалы. Мужчина отправил на указанный счет денежную сумму в размере 43 тысяч рублей. После перевода установщик перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию.

В итоге злоумышленника удалось быстро найти. Им оказался 34-летний безработный мужчина. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.