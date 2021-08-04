День города в Йошкар-Оле 13-14 августа 2021 года: полная программа мероприятий

В программу празднования также включен салют Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня в Йошкар-Оле прошло совещание, в рамках которого обсудили возможность проведения Дня города с соблюдением антиковидных мер. Праздник также совпадает с открытием нового здания Марийской государственной филармонии. Сообщает пресс-служба правительства региона.

13 августа, в рамках разрешенных для работы условий, в филармонии состоится церемония открытия с заполнением зала на 50%. Предварительный список гостей уже сформирован.

14 августа – в День города Йошкар-Ола – планируется провести праздничный концерт под открытым небом. Локацией выбрана территория Царевококшайского Кремля с большой мощностью. В программу празднования также включен салют.

Главы региона Александр Евстифеев распорядился составить запрос с учетом данных предложений о возможности проведения праздничных мероприятий и отправить в Роспотребнадзор Марий Эл.