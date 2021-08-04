Подорожание проезда в метро Казани с 5 августа 2021 года: все, что нужно знать об изменении тарифа

Отмечается, что 85% пассажиров и не заметят повышение стоимости. Фото: Андрей КАРА

С 5 августа в казанском метрополитене будет повышен тариф за наличный расчет – с 30 до 35 рублей. При этом стоимость проезда при оплате транспортной и банковской картами останется прежней – 27 и 30 рублей. Стоимость проездных билетов не меняется. Соответствующее постановление было подписано в Кабинете Министров РТ.

Напомним, стоимость проезда за наличный расчет изменилась в наземном общественном транспорте еще 1 марта 2021 года. Теперь очередь дошла и до подземки.

На сегодняшний день наличными проезд оплачивают около 15% пассажиров метрополитена притом, что ежедневно подземкой пользуются 85 тысяч пассажиров. Таким образом для большинства размер оплаты за проезд не изменится.

- Предполагается, что эти изменения помогут стимулировать пассажиров к переходу на безналичную оплату, что позволит увеличить прозрачность платежей, а также исключить наличный оборот денег, - отмечают в МУП «Метроэлектротранс».