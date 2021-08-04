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Общество4 августа 2021 17:10

Успели за час до родов: Автоинспекторы помогли беременной девушке вовремя добраться до больницы

Они сопроводили машину до медучреждения
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: МВД РТ.

Фото: МВД РТ.

На 115 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» к инспекторам ДПС отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан старшему лейтенанту полиции Илнуру Гисмиеву и лейтенанту полиции Ильдару Сагирову обратился взволнованный водитель. Мужчина сказал, что в салоне транспортного средства находится его беременная супруга, у которой начались схватки.

Автоинспекторы немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и сопроводили будущих родителей в больницу с использованием специальных световых и звуковых сигналов. В итоге спустя час после прибытия, девушка благополучно родила.