Татарстанец пытался купить дорогую иномарку в кредит по чужому паспорту

Подозрения сотрудников автосалона оправдались. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 августа в один из автосалонов Казани обратился 32-летний мужчина. Он решил купить "КИА К5" стоимостью около 2 миллионов рублей. Всей суммы у него не было и он поинтересовался возможностью оформить кредит. Он передал сотрудникам автосалона документы. Вот только тут работники салона почувствовали неладное. Паспорт, предположительно, не принадлежал желавшему купить иномарку мужчине.

Сотрудники автосалона вызвали на место происшествия полицейских. Те, опросив свидетелей, пришли к выводу, что мужчина действительно предоставил чужой паспорт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Задержанный свою вину в содеянном полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.