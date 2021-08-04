В Чебоксарах стартовала приемка образовательных учреждений перед учебным годом

Приоритетным в образовательных организациях стало обеспечение безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах началась проверка состояния образовательных учреждений перед новым учебным годом. До 13 августа специальной комиссии предстоит побывать в 187 местах – это 123 детских сада, 62 школы и 2 учреждения дополнительного образования.

На подготовку данных учреждений к сентябрю из бюджета всех уровней выделили более 980 миллионов рублей. Приоритетным в образовательных организациях стало обеспечение безопасности.

Во время приемки комиссия проверяет систему пожарной и антитеррористической безопасности, а также наличие и исправность систем оповещения, тревожной кнопки, оснащения путей эвакуации.

Проверку проходят, в том числе, учебные классы, уровень оснащенности пищеблоков, системы отопления и электроснабжения, состояние пришкольной территории. Особо акцентируется соблюдение санитарных требований.