Запрет движения маломерных судов в Казани: причины и сроки

Фото: мэрия Казани.

7 августа в столице Татарстана для движения маломерных судов будет закрыта часть акватории реки Казанки. В этот день в городе пройдет авиационное шоу «Я выбираю небо!». Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и размещено на портале правовой информации.

Запрет будет действовать с 12:00 до 20:00 на территории реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста Миллениум. Ограничение также вводится на использование парусных, прогулочных, спортивных судов, включая байдарки, гидроциклы и гребные лодки.

Запрет не распространяется на суда, которые будут задействованы в подготовке и проведении праздника. В целях обеспечения безопасности на указанных участках организуют дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Татарстану.