Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 12:07

В Татарстане тракторист заехал на детскую площадку и насмерть сбил 7-летнего ребенка

В отношении водителя, который, к тому же сел за руль без прав, возбуждено уголовное дело
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Спасти ребенка не удалось.

Спасти ребенка не удалось.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Трагедия произошла 1 августа в селе Аппаково Альметьевского района. Несколько детей играли на детской площадке. В этот момент 37-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-82 решил проехать через ту самую площадку. В прицепе трактора находилось сено. Им заинтересовались дети, которые начали цепляться за стог.

Водитель не заметил. В результате 7-летний мальчик угодил под колеса трактора и от полученных повреждений скончался на месте.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Отмечается, что он сел за руль без водительских прав.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.