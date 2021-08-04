В Татарстане тракторист заехал на детскую площадку и насмерть сбил 7-летнего ребенка

Спасти ребенка не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Трагедия произошла 1 августа в селе Аппаково Альметьевского района. Несколько детей играли на детской площадке. В этот момент 37-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-82 решил проехать через ту самую площадку. В прицепе трактора находилось сено. Им заинтересовались дети, которые начали цепляться за стог.

Водитель не заметил. В результате 7-летний мальчик угодил под колеса трактора и от полученных повреждений скончался на месте.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Отмечается, что он сел за руль без водительских прав.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.