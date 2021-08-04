Татарстан впервые примет всероссийские детские соревнования по парусному спорту

Состязания пройдут по командным гонкам в классах Оптимист, Кадет, Зум 8. Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

С 5 по 10 августа в Татарстане пройдет Первенство России по парусному спорту среди детей. Республика принимает подобные соревнования впервые. Состязания пройдут по командным гонкам в классах Оптимист, Кадет, Зум 8. ожидается, что в них примут участие более 100 молодых спортсменов из 14 регионов России. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Командные гонки являются отдельной дисциплиной в парусном спорте. По международным стандартам в классе Оптимист команда собирается из 4 экипажей, в классах Кадет и Зум 8 соревнуются команды из двух экипажей.

5 августа станет организационным днем, в рамках которого пройдет регистрация участников, тренировка спортсменов и церемония открытия.

Основные гонки состоятся с 6 по 9 августа.

Церемония закрытия и награждение победителей соревнований пройдут 9 августа. На следующий день участники покинут Татарстан.