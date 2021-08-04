"Ак Барс" вновь был сильнее "Нефтехимика" в товарищеском матче

Фото: ХК "Ак Барс".

На второй спарринг с нижнекамской командой место в воротах занял Артур Ахтямов. Также тренерский штаб внёс значительные изменения в состав: в первом звене атаки на лёд вышли Дмитрий Кагарлицкий, Джордан Уил и Даниил Тарасов, а Кирилл Панюков занял место Дмитрия Воронкова в связке с Артёмом Галимовым и Николаем Коваленко. В других звеньях игровую практику получили хоккеисты, которые пропустили первый контрольный матч.

Первый период прошел в равной борьбе и без заброшенных шайб. Зато во второй двадцатиминутке команды организовали сразу три гола. Во второй игровой отрезок «барсы» вошли с большинством, на реализацию которого ушло 33 секунды: Николай Коваленко отпасовал Мёрфи, а защитник сильным щелчком пробил Франса Туохимаа.

Через две минуты игрок «Нефтехимика» вновь получил двухминутный штраф, а спецбригада казанцев удвоила счёт – сначала Коваленко отправил шайбу в штангу, после чего «барсы» развили атаку вторым темпом, рикошет от щитков вратаря и Николай был первым на добивании.

Чуть позднее Роман Любимов едва не забил третий гол «Ак Барса», подхватив шайбу в средней зоне форвард совершил сольный проход, но не смог переиграть Туохимаа. На 32-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание – Андрей Чивилёв кистевым броском поразил ближнюю девятку ворот Ахтямова, 2:1.

«Нефтехимик» бросил все силы, чтобы сравнять счёт в третьем периоде. Хозяева льда нанесли в два раза больше бросков по воротам «барсов», а также чаще попадали в створ, однако огромную работу проделал Ахтямов. В середине периода Артём Лукоянов создал хороший эпизод для Мёрфи – защитник бросил с чистого льда и вратарь «волков» не без труда забрал шайбу. На 51-й минуте Максим Быков подкараулил у борта ошибку защитника нижнекамцев, выкатился на ворота, но не сумел поразить угол.

Третья двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб, В итоге 2:1 - победа казанского клуба.

После основного времени команды исполнили по три буллита. Серия осталась за «Ак Барсом» – свои попытки реализовали Дмитрий Кагарлицкий и Джордан Уил.

4 августа «Ак Барс» проведёт следующую контрольную игру: в Альметьевске команда Дмитрия Квартальнова встретится с «Нефтяником». Начало матча – в 18:00.