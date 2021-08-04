Если убираться, то только под музыку: в Казани организуют «Субботник party – Чистые игры»

Мероприятие состоится 7 августа.
Фото: Влад КОМЯКОВ
7 августа в Казани пройдут экологические соревнования «Субботник party – Чистые игры». Жители города смогут не только очистить прибрежную территорию пляжа «Нижнее Заречье», но и весело провести время.
Все участники поделятся на команды и будут убираться на скорость, используя мобильное приложение. Победители соревнований получат возможность совершить полет на самолете над Казанью.
Субботник пройдет под современные диджей-сеты. Также для казанцев организуют несколько тематических зон: детско-спортивная площадка от футбольной академии «Витязь», фотозона от байкеров «Trespassers МС» и фудкорт.
Мероприятие начнется в 14:00, регистрация – в 13:00. Для участия нужно заранее заполнить анкету.