Если убираться, то только под музыку: в Казани организуют «Субботник party – Чистые игры»

Мероприятие состоится 7 августа. Фото: Влад КОМЯКОВ

7 августа в Казани пройдут экологические соревнования «Субботник party – Чистые игры». Жители города смогут не только очистить прибрежную территорию пляжа «Нижнее Заречье», но и весело провести время.

Все участники поделятся на команды и будут убираться на скорость, используя мобильное приложение. Победители соревнований получат возможность совершить полет на самолете над Казанью.

Субботник пройдет под современные диджей-сеты. Также для казанцев организуют несколько тематических зон: детско-спортивная площадка от футбольной академии «Витязь», фотозона от байкеров «Trespassers МС» и фудкорт.

Мероприятие начнется в 14:00, регистрация – в 13:00. Для участия нужно заранее заполнить анкету.