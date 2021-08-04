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Общество4 августа 2021 10:22

Душил и угрожал убить: жительница Ульяновской области заявила на сожителя, испугавшись за свою жизнь

Мужчину задержали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию поступило сообщение от жительницы села Елаур о том, что сожитель пытался ее душить.

Полицейские установили, что мужчина приревновал женщину к односельчанину. Между сожителями возникла ссора. В результате конфликта подозреваемый начал душить заявительницу, угрожая при этом убийством с применением кухонного ножа.

Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый 44-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.