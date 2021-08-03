В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались две женщины 1942 и 1951 годов рождения и мужчина 1947 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 3 августа 2021 года на территории республики зарегистрировано 623 случая смерти от коронавируса.