В Татарстане на три недели ограничили пребывание в лесах

Для оперативного реагирования в случае возгорания обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане из-за жары снова ограничили пребывание людей в лесах, въезд машин и проведение работ. Запрет ввели на 21 день. Соответствующее постановление подписано в Кабмине региона. Сообщает пресс-служба Минлесхоза Татарстана.

По документу, ограничение распространяется на 31 лесничество республики.

Специалисты ведомства уже установили необходимые указатели и шлагбаумами перегородили проезд по лесным дорогам. На территории земель лесного фонда организовано круглосуточное дежурство, патрули усилены. Также в местах, где обычно в выходные собираются люди, установлены временные посты контроля.

Для оперативного реагирования в случае возгорания обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных.