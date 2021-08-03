В Альметьевске накрыли подпольную лабораторию: местный житель выращивал коноплю прямо в квартире

В двух квартирах обнаружено 56 горшков с коноплей и банка с растительным веществом. Фото: пресс-служба МВД Татарстана

В Альметьевске полицейские нашли в квартире 46-летнего мужчины подпольную лабораторию. У ранее судимого местного жителя также изъяли 4,3 миллиона рублей, которые он накопил на продаже наркотиков. Сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Мужчина оборудовал свою квартиру и квартиру своей 68-летней матери термобоксами с вентиляцией и дневным освещением. В жилплощадях он выращивал коноплю в домашних условиях. В двух квартирах обнаружено 56 горшков с этим растением и банка с растительным веществом.

Кроме наркотиков и денег, в квартире жителя Альметьевска нашли сотовые телефоны, электронные весы, упаковочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков.

Химическое исследование подтвердило, что найденное растение действительно является коноплей, а вещество весом 80 граммов – марихуаной.

Мужчина рассказал, что занимается противозаконной деятельностью с 2019 года, а свою мать привлек в феврале 2021 года.

Ему оформили подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время возбуждено уголовное дело.