В Казани автоинспекторы помогли 80-летней женщине, которая потеряла сознание в машине

Фото: МВД Татарстана.

Во время несения службы на СПП «Малиновка», к наряду, находившемуся на дежурстве, обратился 69-летний водитель автомобиля "Датсун", который попросил сопроводить его автомобиль до больницы, так как его 80-летней пассажирке, требовалась срочная медицинская помощь. Женщина потеряла сознание, отказали ноги.

Доложив о данном факте в дежурную часть, инспектор ДПС 1 взвода 2 роты 1 батальона лейтенант полиции А.Ю. Ульянов сопроводил автомобиль "Датсун" с пострадавшей на патрульном автомобиле с использованием специальных световых и звуковых сигналов до ближайшего медицинского учреждения, где женщине была оказана помощь.