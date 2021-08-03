В Казани пенсионер забыл поставить машину на ручник и та сбила женщину

Пострадавшую госпитализировали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Неприятная авария произошла днем 2 августа в Казани. В 15.20 70-летний водитель автомобиля «Лада» напротив дома №114 по улице Бигиева, по предварительным данным, припарковал свой автомобиль, но не поставил машину на ручник.

Как итог, легковушка продолжила движение и сбила с ног 44-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, из них 5 происшествий с пострадавшими – 2 наезда на пешеходов и 3 столкновения автотранспорта. В результате 6 участников ДТП – 2 пешехода и 4 водителя – получили травмы различной степени тяжести.