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Происшествия3 августа 2021 15:42

В Казани мотоциклист попал в больницу, угодив под колеса сразу двух легковушек

Сам байкер ехал по правилам, а вот водители "лады" и "Деу" нарушали правила
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Мотоциклиста госпитализировали с места ДТП.

Мотоциклиста госпитализировали с места ДТП.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезное ДТП произошло 2 августа в Казани. Примерно в 11.50 65-летний водитель «Лады» напротив дома №66А по улице Дубравная, по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Ямаха» под управлением 30-летнего мужчины.

От удара мотоцикл отбросило на автомобиль «Дэу» под управлением 61-летней женщины, которая нарушив требование дорожного знака, совершала разворот, хотя движение было только прямо. В результате ДТП пострадал мотоциклист.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, из них 5 происшествий с пострадавшими – 2 наезда на пешеходов и 3 столкновения автотранспорта. В результате 6 участников ДТП – 2 пешехода и 4 водителя – получили травмы различной степени тяжести.