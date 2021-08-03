Ваша дочь попала в ДТП. срочно пришлите деньги! жительницы Татарстана вновь попались на псевдополицейских

Житльницы Татарстана продолжают попадаться на уловки аферистов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

2 августа в отдел полиции «Япеева» поступили схожие обращения от двух жительниц города. В своих заявлениях они указывали о фактах мошенничества, совершенных в отношении них.

В первом случае 84-летней жительнице города позвонила незнакомка, которая представилась следователем. Девушка рассказала, что сын подруги потерпевшей стал виновником аварии, и чтобы закрыть уголовное дело необходимо 650 тысяч рублей.

Другая схожая ситуация случилась с жительницей Казани, которой позвонил якобы майор полиции. Незнакомец пояснил, что дочь заявительницы попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходима срочная медицинская помощь. Для этого необходимо было заплатить 600 тысяч рублей.

В обоих случаях за деньгами приходили несколько «курьеров», лица которых потерпевшие не смогли запомнить.

- В настоящее время отделе полиции «Япеева» устанавливаются обстоятельства случившегося, принимаются меры по выявлению лиц, причастных к совершению противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.