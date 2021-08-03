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Общество3 августа 2021 19:14

Прогноз погоды в Казани на 4 августа 2021 года: гроза, град и сильный ветер

Прогноз погоды в Казани на 4 августа 2021 года: днем, несмотря на осадки, будет жарко
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане и его столице объявлено штормовое предупреждение – 4 августа ожидаются ливни, грозы, град и сильный шквалистый ветер.

По данным метеорологов, в среду, 4 августа 2021 года, в Казани будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы и град. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный, местами порывами до 17-22 м/с, локально шквалы до 25 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от 25 до 27 градусов тепла. Ночью воздух прогреется до 19-21 градуса выше нуля.

В целом по Татарстану также ожидаются сильный порывистый ветер, дожди, местами сильные, локально возможны грозы и град.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса. Днем прогнозируется 25-30 градусов тепла, на востоке республики – до +37 градусов.