В Набережных Челнах масштабный ремонт на Шамиля Усманова выполнен на 64%

Длина ремонтируемого участка - 1,5 километра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах ремонт участка дороги на улице Шамиля Усманова выполнен на 64%. Сообщает пресс-служба мэрии города.

Длина ремонтируемого участка - 1,5 километра. Вдоль него создают 350 парковочных мест, устанавливают 205 дорожных знаков. По всей длине участка будут уложены 10 искусственных неровностей и зафиксированы 45 опор наружного освещения.

По документам ремонтные работы должны быть завершены 12 октября. Однако власти города планируют закончить ремонт к 30 августа – ко Дню Республики Татарстан.

Напомним, ремонт на указанной улице начался 16 июля.