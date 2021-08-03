Отключение горячей воды в Нижнекамске 9 - 13 августа: полный список адресов

Воды не будет почти пять суток. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На участке теплосети от ТК-1 улицы Сююмбике до ТК-10 по улице Сююмбике проведут ремонтные работы. Подача горячего водоснабжения будет прекращена с 08:30 9 августа до 17:00 13 августа.

Подача горячей воды будет прекращена в жилые дома:

на улице Сююмбике: №№ 4, 6, 12, 16, 30, 28, 24, 26, 20, 22, 14, 36, 42, 34, 32, 55, 53, 59, 67, 65, 69, 63, 9, 11, 13,

на проспекте Мира: №№ 66/2, 70, 72, 74, 76;

на улице Чулман: №№ 17, 15;

на улице Чишмале: №№ 11, 19, 15, 13, 17, 7, 9;

на улице Ямьле: №№ 9, 8а, 8б;

на проспекте Строителей: №№ 64, 68;

а также в школах №32, 10, с/к «Батыр».