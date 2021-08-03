Автопарк Йошкар-Олы пополнится 10 новыми троллейбусами

Новый транспорт обойдется властям города почти в 240 миллионов рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Предприятие «Троллейбусный транспорт» в Йошкар-Оле ожидает поступления 10 новых троллейбусов «Белкоммунмаш» модели 321. Транспорт должны доставить в город до 1 сентября текущего года. Сообщает мэрия города.
Техника будет приобретена в лизинг на 5 лет. Новый транспорт обойдется властям города почти в 240 миллионов рублей.
Мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов отметил, что такое количество новых троллейбусов за раз не приобретали несколько десятков лет. Поэтому данное приобретение станет весомым вкладом в развитие инфраструктуры города.