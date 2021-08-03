Ремонт трамвайных путей на улице Ленина в Ульяновске завершится через неделю

Подрядчику предстоит закончить ремонт самого сложного участка трамвайных путей – перекрёстка улиц Ленина и Железной Дивизии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновске обновление трамвайных путей на улице Ленина планируют завершить до 10 августа. Ограничений движения маршрутов №4 и №22, курсирующих по этой улице, не вводилось. Сообщает городская мэрия.

Подрядчику предстоит закончить ремонт самого сложного участка трамвайных путей – перекрёстка улиц Ленина и Железной Дивизии. На нем меняют кривые, крестовины, стрелочные переводы путей.

Завершающим этапом станет термитная сварка около сотни стыков рельс. Это обеспечит плавность хода электротранспорта будет по всей улице Ленина.