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Спорт3 августа 2021 11:47

Казань в 13-й раз примет международный турнир по брейк-дансу и граффити

В конце августа в столице Татарстана пройдет «COMBOnation X3»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Несмотря на антиковидные меры, организаторы ожидают участие более 800 танцоров со всей России

Несмотря на антиковидные меры, организаторы ожидают участие более 800 танцоров со всей России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 по 29 августа в Казани состоится финал международного турнира по брейк-дансу и граффити «COMBOnation X3». Соревнования пройдут в столице Татарстана уже в тринадцатый раз. Сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Когда-то фестиваль был небольшим, локальным, теперь это крупное международное событие. Кроме турниров по брейкингу, в нем проходят граффити-баттлы, танцевальные мастер-классы и беседы с профессиональными артистами. В завершение мероприятия проведут фестиваль электронной музыки «COMBOnight».

В этом году, несмотря на антиковидные меры, организаторы ожидают участие более 800 танцоров со всей России. Судить их будут 15 человек – профессиональные атлеты мирового уровня, а также победители прошлогоднего «COMBOnation».

Одна из наиболее интересных номинаций фестиваля – «OLD TO THE NEW 2vs2» – состязание пар с разницей в возрасте от 30 лет. Обычно, это дети до 10 лет и взрослые от 40 лет.