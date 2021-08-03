Два казанских поселка 5 августа оставят без воды почти на сутки

Воды не будет с 9:00 5 августа до 6:00 6 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

5 августа в поселках Офицеров и Вознесенское Советского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с работами по переврезке вынесенного водопровода по улице Кабушкина.

С 9:00 5 августа до 6:00 6 августа воды не будет по улицам 65 лет Победы, Амет-Хана, Аргамак, переулок Армут, переулок Балынлык, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Боковой переулок, Вознесенская, переулок Гаилэ, Дивизионная, переулок Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, переулок Загадочный, Зарничная, Кабушкина, Иман, переулок Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, переулок Кардашлек, Карлыгач, переулок Лавровый, Миляшле, Назлы, переулок Наратлык, Нардуган, Связная, Снайперская, переулок Ташлык, переулок Тружеников, Туманная, Чебаксинская, Черемуховая, Шмелиная, переулок Экият, Якташлар, переулок Ялан.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.