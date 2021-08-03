Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 11:00

В Казани откроют академию гольфа

Сдать объект планируется к лету следующего года
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

Стало известно, что к 2022 году в Казани построят академию гольфа. Объект появится в Кировском районе города между поселками Куземетьево и Займище. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Площадь полей будущей академии «Басу», составит около 73 га. На полях для гольфа будет 18 лунок. В самом центре разместят две раздевалки, учебный класс для изучения теории и тренажерный зал.

Также планируется обустроить два круглогодичных гольф-симулятора для игры в зимнее время года.