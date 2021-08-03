Школа «Адымнар» в Набережных Челнах готова на 97%

Полилингвальная школа рассчитана на 1 224 места. Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане готовятся открыть очередную полилингвальную школу. «Адымнар-Чаллы», возведенная на проспекте Чулман в Набережных Челнах, готова на 97%. Официальное открытие нового образовательного учреждения состоится 1 сентября. Сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Полилингвальная школа рассчитана на 1 224 места. Помимо основных школьных помещений, в здании расположился бассейн с двумя чашами: большой – 11 на 25 метров и малой – 5,8 на 12 метров.

Сейчас в школе идут работы по благоустройству территории, туда также доставляют мебель и оборудование.

В целом, в Татарстане по проекту "Адымнар" до 2022 года планируют запуск шести подобных комплексов.