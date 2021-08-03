Все детские сады Ульяновска готовы к новому учебному году

Ремонтные работы, намеченные на лето, завершены. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ульяновске завершилась приемка учреждений дошкольного образования. Последними проходили проверку детские сады, в которых были организованы ремонтные работы.

Комиссия, в состав которой входят представители управления образования администрации Ульяновска, Росгвардии, Госпожнадзора и родительской общественности, проверила 129 дошкольных организаций.

- Особое внимание при приемке учреждений дошкольного образования уделяется охране жизни и здоровья воспитанников: созданию безопасных условий на территории детского сада. Анализируется улучшение материально-технической базы и планирование деятельности учреждения в новом году, годовые планы, программы, воспитательные и методические комплекты, - отметила начальник управления образования Светлана Куликова.

При подготовке к новому учебному году обновляется оснащение, оборудование детских садов мебелью, посудой, техническим оборудованием. Предметно-развивающая среда групп пополняется новым содержанием: закупаются методические комплекты, игровой и дидактический материал.

- На территории детского сада мы создаем предметно-развивающую среду. К началу нового учебного года установили космическую площадку «Космодром», на которой представлены модели планет солнечной системы, созвездия. Здесь детки могут посмотреть, как выглядит лунный камень и метеорит. Кроме того, на площадке есть ракета, благодаря которой ребята узнают, что такое иллюминатор, штурвал и система управления. В рамках дополнительной образовательной программы здесь будут организованы экскурсии для наших маленьких воспитанников, а также планируется проводить занятия с детьми старших групп, – рассказала заведующая детским садом №229 Светлана Баканова.

В детском саду №13 в этом сезоне выполнены ремонтные работы части здания детского сада. Полностью завершен ремонт пищеблока, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бетонирование полов.

В детских садах №1, 2, 112, 157 и 169 – отремонтированы системы отопления в подвальных помещениях. Заменен линолеум и трубы отопления в групповых. Кроме того, произведены косметические ремонты помещений групп, музыкального зала, входных крылец.

Обновление козырьков входных крылец, эвакуационных лестниц и косметическую отделку групповых помещений провели в детском саду №184. Асфальтное покрытие отремонтировано на территориях детсадов №58 и 162.

В детском саду №186 в рамках реализации мероприятий в сфере реабилитации приобретено оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детсадах №152, 178, 194, 207 и 257 выполнен ремонт ограждения.

В рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории» в детском саду №110 проходит ремонт асфальтного покрытия и установка малых архитектурных форм.

По словам заведующей детским садом №162 Натальи Соколовой, в этом году приобретены новые малые архитектурные формы: яркие домики из экологически безопасных материалов, скамейки с изображениями сказочных персонажей, а также песочницы, позволяющие закрывать песок на вечернее время, оставляя его чистым.