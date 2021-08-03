"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" в первом матче межсезонью

Фото: ХК Ак Барс. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Свой первый матч в межсезонье хоккеисты "Ак Барса" провели в Нижнекамске против местного "Нефтехимика". Обе команды пока только вкатываются в игровой ритм и наигрывают сочетания игроков, тем не менее, игра началась совсем без раскачки.

Тренерский штаб казанцев доверил место в воротах Игорю Бобкову, а в первом звене атаки вышли молодые игроки: Николай Коваленко, Артём Галимов и Дмитрий Воронков. Отметим, что Воронков впервые получил капитанскую нашивку.

Команды начали матч в невысоком темпе с небольшим территориальным преимуществом хозяев льда. На второй минуте Игорь Бобков попытался сыграть на опережение в борьбе за шайбу, но заработал малый штраф за задержку игры. "Нефтехимику" понадобилась почти минута большинства, чтобы открыть счёт – бросок Марата Хайруллина и шайба, после небольшого рикошета от голкипера "барсов", оказалась в сетке.

Чуть позднее "волки" вновь получили право сыграть "5 на 4", однако команда Дмитрия Квартальнова смогла закрепиться в зоне хозяев: Илья Сафонов поборолся у борта и вывел Марка Янчевского на чистый лёд, а защитник хорошим кистевым броском пробил Франса Туохимаа, 1:1. Вторая половина периода прошла при равной игре – несколько раз "барсов" в опасных эпизодах спасал Бобков, надёжно закрывавший углы.

Второй период "Ак Барс" начал с двухминутного удаления Кирилла Адамчука, но звено меньшинства "засушило" спецбригаду соперника. На 26-й минуте Дмитрий Воронков завладел шайбой в средней зоне, ушёл на скорости от игрока "Нефтехимика" и в падении нанёс точный кистевой бросок, 1:2. Едва команды разыграли шайбу в центральном круге, как "барсы" забросили третий гол – Коваленко поборолся у правого борта и сделал передачу в центр, куда набежал Максим Быков. Форвард сместился в правый круг вбрасывания, откуда нанёс точный бросок в угол. 3:1 в пользу команды Квартальнова.

Третью двадцатиминутку казанцы открыли быстрой шайбой, играя в большинстве. Спецбригада казанцев несколько раз опасно бросала по воротам "Нефтехимика", но пробить голкипера хозяев удалось лишь в тот момент, когда Андрей Чивилёв вернулся на лёд из штрафного бокса. Кирилл Петров акцентированно щёлкнул от верхней оконечности круга вбрасывания, а Пер Линдхольм на пятаке подправил шайбу в ворота – 4:1.

Нижнекамцы смогли сократить отрыв лишь при игре в неравных составах: на 48-й минуте «волки» разыграли хорошую комбинацию, которая завершилась рикошетом шайбы в ворота Бобкова от одного из игроков "Ак Барса". До конца периода соперники ещё несколько раз тревожили створ ворот друг друга, однако счёт остался неизменным. 4:2 - победа казанцев.

Отметим, что уже сегодня команды встретятся вновь. ВТорой матч начнется 3 августа в 18.00.