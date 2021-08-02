Прогноз погоды в Казани 3-8 августа 2021 года: дождь, град и 37 градусов жары

Во вторник в Татарстан вернется аномальная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 августа, в Татарстан вернется очень жаркая погода. Если по республике днем температура воздуха может подняться до 37 градусов тепла, то в Казани ожидается до +36. При этом возможны осадки.

Предстоящей ночью в столице Татарстана установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит +19-21 градус. Однако завтра днем и вечером возможны кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16-21 м/с. Максимальная температура воздуха днем достигнет 36 градусов выше нуля.

В связи с жаркой погодой со 2 по 5 августа на территории Татарстана местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Теплая погода сохранится в республике в течение всей текущей недели, гласит обзор Гидрометцентра РТ. Если сегодня регион находится под влиянием малооблачного антициклона, то завтра с приближением активного атмосферного фронта северо-западного циклона на западе ожидаются осадки. Неустойчивый характер погоды сохранится 4 и 5 августа – кратковременные дожди, грозы, град, сильный ветер при температуре воздуха днем - 25-30 градусов тепла, на востоке до +36.

В пятницу, 6 августа, и в субботу, 7 августа, республика вновь окажется под влиянием поля повышенного атмосферного деления. Осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до 11-16 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 26 градусов со знаком "плюс".