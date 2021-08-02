Ударился головой, очнулся, пришел смотреть телевизор и умер: Посиделки за игрой в карты в Татарстане завершились трагедией

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

30 июля 2021 года в одном из домов в деревне Старая Юмья Кукморского района обнаружено тело 42–летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний знакомый потерпевшего, с которым они работали на одном сельскохозяйственном предприятии. По предварительным данным, накануне мужчины распивали спиртные напитки и играли в карты. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый дважды ударил коллегу кулаком. В результате тот упал и ударился головой о бетонное покрытие. Через некоторое время он пришел в себя и пошел к знакомому смотреть телевизор, где скончался.

- Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета Татарстана.