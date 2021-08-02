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Общество2 августа 2021 19:30

С начала пандемии от коронавируса умерли 620 жителей Татарстана

Четыре смерти подтвердили за минувшие сутки
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ

Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстане подтверждено еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались две женщины 1938 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1949 и 1961 годов рождения

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 2 августа 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 620 случаев смерти от коронавируса.