С начала пандемии от коронавируса умерли 620 жителей Татарстана

Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстане подтверждено еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались две женщины 1938 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1949 и 1961 годов рождения

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 2 августа 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 620 случаев смерти от коронавируса.