В Чебоксарском районе Чувашии обновили автодорогу «Волга – Шорчекасы – Атлашево»

Дорога соединяет Абашевское, Акулевское и Атлашевское сельские поселения Чебоксарского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии в рамках нацпроекта завершился ремонт дороги «Волга – Шорчекасы – Атлашево». Обновленный участок протяженностью 12 километров находится на территории Чебоксарского района. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Из плана на текущий год данный участок является самым длинным. К тому же он соединяет Абашевское, Акулевское и Атлашевское сельские поселения Чебоксарского района, где регулярно курсируют рейсовые и школьные автобусы.

В рамках ремонта на участке выполнили укладку верхнего и выравнивающего слоев. Также здесь произвели работы по выравниванию обочины грунтом и нанесению горизонтальной разметки.