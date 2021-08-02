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Общество2 августа 2021 21:24

В Чебоксарском районе Чувашии обновили автодорогу «Волга – Шорчекасы – Атлашево»

Дорожники отремонтировали участок протяженностью 12 километров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дорога соединяет Абашевское, Акулевское и Атлашевское сельские поселения Чебоксарского района

Дорога соединяет Абашевское, Акулевское и Атлашевское сельские поселения Чебоксарского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии в рамках нацпроекта завершился ремонт дороги «Волга – Шорчекасы – Атлашево». Обновленный участок протяженностью 12 километров находится на территории Чебоксарского района. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Из плана на текущий год данный участок является самым длинным. К тому же он соединяет Абашевское, Акулевское и Атлашевское сельские поселения Чебоксарского района, где регулярно курсируют рейсовые и школьные автобусы.

В рамках ремонта на участке выполнили укладку верхнего и выравнивающего слоев. Также здесь произвели работы по выравниванию обочины грунтом и нанесению горизонтальной разметки.